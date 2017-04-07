Пострадавшего в ДТП под Рязанью мальчика госпитализировали в больницу Волгограда

Пострадавшего в ДТП в Михайловском районе мальчика госпитализировали в больницу Волгограда. Об этом сообщает «
Скорую помощь вызвали родители 11-летнего мальчика. Они рассказали, что ехали на автобусе, в который врезался грузовик. Рязанские медики осмотрели ребенка, однако не обнаружили у него травм. В Волгограде у мальчика начал сильно болеть нога.
«Ребенок 11 лет получил травму ноги. Был осмотрен в местной больнице. Переломов не обнаружили. По пути домой сильно стала болеть нога — вызвали скорую помощь. Передали пациента общепрофильной бригаде для транспортировки в детскую травматологию», — рассказал врач волгоградской скорой помощи Михаил Николаев.
Напомним, вечером 5 апреля на 215 км дороги М-6 в Михайловском районе рейсовый автобус Москва — Элиста