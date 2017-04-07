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8:01, 7 апреля 2017 227
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Пострадавшего в ДТП под Рязанью мальчика госпитализировали в больницу Волгограда

Пострадавшего в ДТП под Рязанью мальчика госпитализировали в больницу Волгограда

Пострадавшего в ДТП в Михайловском районе мальчика госпитализировали в больницу Волгограда. Об этом сообщает «Волгоградское деловое телевидение».

Скорую помощь вызвали родители 11-летнего мальчика. Они рассказали, что ехали на автобусе, в который врезался грузовик. Рязанские медики осмотрели ребенка, однако не обнаружили у него травм. В Волгограде у мальчика начал сильно болеть нога.

«Ребенок 11 лет получил травму ноги. Был осмотрен в местной больнице. Переломов не обнаружили. По пути домой сильно стала болеть нога — вызвали скорую помощь. Передали пациента общепрофильной бригаде для транспортировки в детскую травматологию», — рассказал врач волгоградской скорой помощи Михаил Николаев.

Напомним, вечером 5 апреля на 215 км дороги М-6 в Михайловском районе рейсовый автобус Москва — Элиста столкнулся с грузовиком. Полиция предварительно назвала виновником водителя грузовика, который, по одной из версий, мог уснуть за рулем. Ранее с места аварии появилось фото и видео. По факту аварии с участием автобуса в Михайловском районе возбуждено уголовное дело.


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