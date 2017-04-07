Рязанец украл у соседей шкатулку с украшениями

В поселке Свет Ряжского района 21-летний мужчина украл у соседей золотые украшения. Об этом сообщает издательство «
В четверг, 6 апреля, молодой человек перелез через забор и куском металла открыл пластиковое окно. В спальне он нашел шкатулку с украшениями. Злоумышленник забрал золотые крестик, три перстня, две пары серег на 50 тысяч рублей.
Мужчина сдал драгоценности в ломбард. Полицейские обнаружили у него украденный сотовый телефон.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.