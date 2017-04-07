Рязанец пытался подкупить полицейского с помощью «Уголовного кодекса»

Рязанец пытался подкупить полицейского, положив деньги в «Уголовный кодекс». Об этом сообщила
В сентябре 2016 года молодой человек обратился в полицию с заявлением о хищении смартфона и указал предполагаемого грабителя. Когда тот явился в отдел, попытался дать взятку сотруднику. После предупреждения о незаконности действий, злоумышленник повторил попытку. Он положил пять тысяч рублей в книгу «Уголовный кодекс РФ», которая лежала на столе полицейского, а остальное обещал принести вечером или утром следующего дня.
В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.
Рязанца признали виновным и обязали выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.