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21:58, 7 апреля 2017 271
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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 87-летней москвички

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 87-летней москвички

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей в Жуковском Московской области 87-летней Климовой (Куряковой) Лидии Ивановны. Об этом сообщили в официальной группе поискового отряда Liza Alert.

Женщина пропала 4 апреля утром. Она вышла из дома, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Могла направляться в село Новое.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, светлые вьющиеся волосы с проседью, короткая стрижка, голубые глаза.

Была одета в серо-голубое длинное пальто-пховик с капюшоном, на капюшоне мех, светлый в крапинку берет, серые войлочные сапоги.

С собой была дамская черная лакированная сумка.

Всех, кто обладает информацией, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112 или 02, 102.


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