Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 87-летней москвички

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей в Жуковском Московской области 87-летней Климовой (Куряковой) Лидии Ивановны. Об этом сообщили в официальной группе поискового отряда
Женщина пропала 4 апреля утром. Она вышла из дома, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Могла направляться в село Новое.
Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, светлые вьющиеся волосы с проседью, короткая стрижка, голубые глаза.
Была одета в серо-голубое длинное пальто-пховик с капюшоном, на капюшоне мех, светлый в крапинку берет, серые войлочные сапоги.
С собой была дамская черная лакированная сумка.
Всех, кто обладает информацией, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112 или 02, 102.