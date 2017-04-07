«Рязаньавтодор» приступил к окраске остановок и автопавильонов

За текущую неделю «Рязаньавтодор» обработал дороги области 206 тоннами пескосоляной смеси, на уборку дорог было выведено 117 единиц спецтехники.
В связи с установившейся теплой погодой, организация приступила к окраске элементов обустройства дорог, автопавильонов и автобусных остановок.
Также ежедневно проводится мойка, очистка телескопических и железобетонных лотков, мойка барьерного ограждения механическим способом. Очистка, мойка и замена дорожных знаков, ремонт и замена барьерного и тросового ограждения. Установка сигнальных столбиков. Уборка мусора с проезжей части и полосы отвода.
На федеральных автодорогах и дорогах местного значения проводится ямочный ремонт горячим асфальтобетоном.
На участке автодороги Рязань — Пронск — Скопин, Пронского района производится фрезерование покрытия протяженностью 7 км.
В настоящее время все работы по содержанию автодорог продолжаются в штатном режиме. Телефон диспетчерской ОАО «Рязаньавтодор»: 44-32-75.