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10:03, 7 апреля 2017 651

«Рязаньавтодор» приступил к окраске остановок и автопавильонов

«Рязаньавтодор» приступил к окраске остановок и автопавильонов

За текущую неделю «Рязаньавтодор» обработал дороги области 206 тоннами пескосоляной смеси, на уборку дорог было выведено 117 единиц спецтехники.

В связи с установившейся теплой погодой, организация приступила к окраске элементов обустройства дорог, автопавильонов и автобусных остановок.

Также ежедневно проводится мойка, очистка телескопических и железобетонных лотков, мойка барьерного ограждения механическим способом. Очистка, мойка и замена дорожных знаков, ремонт и замена барьерного и тросового ограждения. Установка сигнальных столбиков. Уборка мусора с проезжей части и полосы отвода.

На федеральных автодорогах и дорогах местного значения проводится ямочный ремонт горячим асфальтобетоном.

На участке автодороги Рязань — Пронск — Скопин, Пронского района производится фрезерование покрытия протяженностью 7 км.

В настоящее время все работы по содержанию автодорог продолжаются в штатном режиме. Телефон диспетчерской ОАО «Рязаньавтодор»: 44-32-75.


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