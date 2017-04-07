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16:41, 7 апреля 2017 288
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Пропавшего три дня назад рязанского пенсионера нашли мертвым рядом с домом

Пропавшего три дня назад рязанского пенсионера нашли мертвым рядом с домом

Фото: Pixabay.com

Пропавшего три дня назад рязанского пенсионера нашли мертвым рядом с домом. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает издательство «Пресса».

78-летний житель поселка Утро Ряжского района пропал 3 апреля. Он ночевал один: его супруга уезжала в Ряжск по делам. По словам соседа, пенсионер пришел к соседу пьяным, немного отдохнул у него. Вечером хозяин проводил гостя до половины пути.

Вернувшаяся домой женщина не нашла супруга. Она обратилась в полицию.

Тело пенсионера обнаружили 6 апреля на берегу водоема, примерно в ста метрах от дома. Вероятно, он сбился с пути и оказался в кустарнике, откуда не смог выбраться.

По предварительным данным, смерть мужчины не является криминальной.


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