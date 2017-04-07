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12:56, 7 апреля 2017 303
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По следу кроссовка. Спасские полицейские раскрыли кражу из продуктового магазина

По следу кроссовка. Спасские полицейские раскрыли кражу из продуктового магазина

Спасские полицейские раскрыли кражу из продуктового магазина по следу кроссовка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Работник магазина обнаружил, что в помещении сорвана металлическая решетка одного из окон и разбито стекло. Выяснилось, что из магазина похитили колбасу, консервы, небольшую сумму денег и пару блоков сигарет.

Полицейские осмотрели место происшествия и обнаружили, что гвозди, на которые крепилась решетка расшатались и злоумышленнику не составило труда проникнуть внутрь. Также на тротуаре нашли след кроссовка, а в помещении отпечатки пальцев.

Сотрудники разыскали 27-летнего жителя Спасска, причастного к краже и задержали. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.


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