По следу кроссовка. Спасские полицейские раскрыли кражу из продуктового магазина

Спасские полицейские раскрыли кражу из продуктового магазина по следу кроссовка. Об этом сообщает
Работник магазина обнаружил, что в помещении сорвана металлическая решетка одного из окон и разбито стекло. Выяснилось, что из магазина похитили колбасу, консервы, небольшую сумму денег и пару блоков сигарет.
Полицейские осмотрели место происшествия и обнаружили, что гвозди, на которые крепилась решетка расшатались и злоумышленнику не составило труда проникнуть внутрь. Также на тротуаре нашли след кроссовка, а в помещении отпечатки пальцев.
Сотрудники разыскали 27-летнего жителя Спасска, причастного к краже и задержали. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.