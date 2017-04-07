Неизвестный с пистолетом ограбил рязанский магазин

В Рязани ограбили продовольственный магазин сети «Красное и белое». Это произошло в Приокском в среду, 29 марта, сообщил RZN.info компетентный источник.
По его данным, незадолго до закрытия в помещение в доме №11 по Станкозаводской улице вошел крупный мужчина в маске и с пистолетом в руке. Он схватил одного из сотрудников магазина, подошел к девушке-кассиру и потребовал отдать деньги. Затем преступник прошел с ней в служебное помещение, где забрал наличность из сейфа. После этого мужчина ушел.
Кассир сразу нажала кнопку вызова охраны, но грабитель ушел до ее приезда. Всего он пробыл в магазине не больше двух минут.
Полиция начала расследование.
Администратор магазина не стал комментировать RZN.info эту информацию. Жители соседних домов рассказали, что знают об ограблении.
По неподтвержденной информации, спустя несколько дней в Приокском также вечером ограбили еще один продуктовый магазин.