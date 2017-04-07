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14:39, 7 апреля 2017 368
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Любимов оценил работу Рязанского приборного завода

Любимов оценил работу Рязанского приборного завода

Любимов оценил работу Рязанского приборного завода. Врио губернатора побывал на предприятии в пятницу, 7 апреля, сообщил ТКР.

Любимов осмотрел образцы продукции, ему были представлены новейшие разработки: электрозарядные станции для электромобилей и кардиомаркеры — аппараты для контроля за работой сердечно-сосудистой системы. Затем глава региона побывал на производстве, познакомился с работой автоматизированных линий по монтажу и контролю печатных плат.

«Я увидел примерно 10% от всего завода, если не меньше, действительно современнейшее оборудование, много молодых людей, которых обучают опытные наставники. Для меня важно, когда предприятие вместе с учебным заведением разрабатывает опытные образцы продукции и двигается вперед в плане науки, причем науки, которая я в производство. Для предприятия, которое хочется двигаться дальше это важно, а у приборного завода это есть. Я думаю это уникальное предприятие, за ним будущее», — отметил врио губернатора Рязанской области.


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