Глава рязанского Сбербанка приехал в гости к одному из ключевых клиентов

Руководитель Рязанского отделения Сбербанка Сергей Фролов посетил Рельеф-Центр, который, по его словам, является одним из ключевых и лучших клиентов банка в регионе. Сергею Фролову устроили обширную экскурсию по складскому комплексу и головному офису компании в Рыбновском районе.
Склад площадью более 26 тысяч кв.м. открыли в конце 2014-го года, девятиэтажное административное здание — в октябре 2016-го. Строительство финансировал Сбербанк. Сергей Фролов отметил, что Рельеф-Центр сотрудничает с банком давно — с 2004 года и эти отношения успешно развиваются. Сейчас компания получает полный спектр услуг — от расчетно-кассового обслуживания и зарплатных проектов до инвестиционных кредитов и банковских гарантий.
Директор Рельеф-Центра Алексей Платонов также давно является и частным клиентом Сбербанка. На совместной пресс-конференции Сергей Фролов вручил Алексею Платонову персональную банковскую карту с логотипом компании Рельеф-центр.
Компания Рельеф-Центр планирует в мае начать строительство второй очереди склада.
Сергей Фролов подчеркнул, что Сбербанк готов профинансировать этот проект. «Эта одна из немногих компаний в России, созданных с нуля и ставших лидером федерального рынка. Нам очень приятно сотрудничать», — признался управляющий Рязанским отделением Сбербанка. Кроме того, он добавил, что многие отделения Сбербанка в Центральной России закупают канцелярские и другие офисные товары именно в Рельеф-Центре.
Фирма занимается дистрибуцией товаров для офиса, учебы и творчества. На складских полках высотой 12 с половиной метров хранится продукция 18 тысяч наименований. По словам замдиректора Ивана Снимщикова — комплекс, один из немногих в Рязанской области, отвечающий стандартам класса А. Также у Рельеф-Центра есть склады в других регионах. Канцтовары для компании по ее разработкам производят в том числе в Европе и Юго-Восточной Азии.