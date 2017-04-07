Глава Рязани ждет от молодежи идей по развитию города

Глава города Владислав Фролов рассчитывает, что участники молодежного конкурса «Мой город — моя Рязань» предложат «свежие и здравые идеи». Об этом он заявил в эфире ТКР.
«У молодежи горят глаза. Я думаю, они предложат что-то интересное, а мы обязательно при рассмотрении будем это учитывать, указывать автора и дальше с этими ребятами работать», — отметил Фролов.
Глава города рассказал, что в этом году нормативную базу конкурса переработали в соответствии с текущими реалиями, но разнообразие возможных тем осталось. По его словам, участники традиционно предлагают идеи по развитию транспортной инфраструктуры, ЖКХ, образования, бизнеса, безбарьерной среды, а также по стратегическому развитию Рязани и другим направлениям.