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16:11, 7 апреля 2017 572
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Глава администрации Екимовского поселения для получения государственной земли подделал документ — следствие

Глава администрации Екимовского поселения для получения государственной земли подделал документ — следствие

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Задержанный за мошенничество глава администрации Екимовского поселения Рязанского района Геннадий Бугров подделал выписку из похозяйственной книги, чтобы завладеть участком, находившимся в собственности района. Такие материалы дела озвучил следователь на заседании об избрании чиновнику меры пресечения. Оно проходит в Советском суде Рязани в пятницу, 7 апреля.

По версии следствия, в 2010 году Бугров, будучи учредителем и руководителем ООО «Торнадо-Аутдор», подделал выписку о том, что участок в деревне Сергеевка якобы принадлежит матери одного из его подчиненных. После регистрации права собственности женщины на землю подозреваемый «купил» участок по формальному договору, не выплачивая денег, а впоследствии продал родственнику. До настоящего времени земля району не возвращена.

На момент преступления рыночная стоимость участка составляла порядка 500 тысяч рублей, отметил следователь. Он охарактеризовал действия Бугрова как мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ, максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы.

Следователь ходатайствовал об аресте чиновника до конца мая. По его словам, в противном случае Бугров может скрыться, уничтожить еще не найденные или сфабриковать новые доказательства, надавить на свидетелей. Зная о расследовании, подозреваемый звонил бывшим подчиненным и давал указания «забыть» земельные операции, а при задержании пытался скрыть два своих телефонных номера.

Прокурор поддержал ходатайство. Адвокат и подозреваемый выступили против, оба заявили о «порядочности» последнего. Бугров попросил о домашнем аресте.

Напомним, Бугрова задержали 5 апреля, за несколько дней до этого он подал в отставку. В суде он объяснил такое решение давлением главы районной администрации Натальи Жуневой.

Вопросы к чиновнику также возникли у контрольно-счетной палаты района.


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