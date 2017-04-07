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19:05, 7 апреля 2017 247
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Афиша RZN.info рекомендует посетить спектакль «Приключения Дюймовочки» и концерт группы «Калинов Мост»

Афиша RZN.info рекомендует посетить спектакль «Приключения Дюймовочки» и концерт группы «Калинов Мост»

Время приближается к выходным. Представляем традиционный обзор культурных событий нашего города, в котором мы расскажем вам о самых интересных мероприятиях ближайших субботы и воскресенья.

В Рязанском музыкальном театре состоится премьера — мюзикл «Приключения Дюймовочки». В Театре Драмы Нижегородский театр «Комедiя» представит спектакль «Очень простая история». А в концертном зале Рязанской филармонии с сольной программой «Непобедимый» выступит финалист шоу «Голос-5» певец Александр Панайотов.

Не менее интересны и клубные концерты этих выходных. В клубе Old Fashion состоится вечер памяти Михаила Горшенева, лидера группы «Король и Шут», кафе «Фонтан» с акустическим концертом посетит Канцлер Ги, в кафе-клубе «Старый парк» выступит актер и музыкант Валерий Скиданов, а в клубе Raz Dva Bar легендарный «Калинов Мост» представит свой новый альбом «Сезон Овец».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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2 часа назад
По дороге на соревнования. Как сделать перевозки детей безопасными?

По дороге на соревнования. Как сделать перевозки детей безопасными?

Требования к перевозкам организованных групп детей очень жесткие.

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