Афиша RZN.info рекомендует посетить спектакль «Приключения Дюймовочки» и концерт группы «Калинов Мост»

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Не менее интересны и клубные концерты этих выходных. В клубе Old Fashion состоится вечер памяти Михаила Горшенева, лидера группы «Король и Шут», кафе «Фонтан» с акустическим концертом посетит Канцлер Ги, в кафе-клубе «Старый парк» выступит актер и музыкант Валерий Скиданов, а в клубе Raz Dva Bar легендарный «Калинов Мост» представит свой новый альбом «Сезон Овец».
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».