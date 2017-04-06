По предварительным данным, жителей Рязанской области в числе пострадавших нет. Об этом написала на странице в Facebook министр печати и массовых коммуникаций Ольга Чуляева.
Также она рассказала, что губернатор тут же был оповещен и дал соответствующие распоряжения по оказанию помощи. На место выезжали главврач Михайловской ЦРБ и замминистра здравоохранения.
«31 пострадавший размещен в Михайловскую ЦРБ ночью. Из них один в тяжелом состоянии, четыре в средне — тяжелом состоянии, у остальных прорезы-ушибы. В автобусе Москва-Элиста находились также восемь несовершеннолетних. К настоящему моменту из 31 человека в Михайловской больнице остается 11. За остальными приезжал автобус из Элисты, люди уехали домой», — отметила она.
Напомним, ДТП