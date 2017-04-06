За три дня в Рязани отремонтировали дороги на 20 улицах

С 3 по 5 апреля в Рязани выполнили работы по заделке ям на 22 участках улично-дорожной сети города Рязани. Об этом сообщает
Общая площадь составила около 2 150 квадратных метров. В работах было задействовано до 17 бригад ежедневно.
В частности, за три дня выбоины на дорогах заделали на отдельных участках улиц Татарской, Рабочих, Пушкина, Бирюзова, Западной, Мервинской, Добролюбова, Ленина, 1-ой Красной, Белинского, Петрова, Полевой, нескольких внутриквартальных проездах по улице Новоселов и Зубковой, улицы Сысоевской, Восточной окружной дороги, автодороги на Карцево, Касимовского шоссе, на путепроводе Приокский, автодороги от улицы Черновицкой до ТЭЦ.
Кроме того, очистили обочины на площади более 90 квадратных метров еще одного участка Северной окружной дороги.