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11:02, 6 апреля 2017 1 007
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Водитель разбившегося под Рязанью автобуса не мог спровоцировать аварию — перевозчик

Водитель разбившегося под Рязанью автобуса не мог спровоцировать аварию — перевозчик

Водитель разбившегося под Рязанью автобуса не мог быть виновником аварии, заявили RZN.info в компании «Транс-Тур», которой принадлежит транспортное средство.

«Это исключено, — заявил исполнительный директор организации в четверг, 6 апреля. — Это очень профессиональный водитель со стажем порядка 30 лет. У нас он работал с момента основания компании в 2011 году, и никакого негатива с ним не было — иначе бы мы его уволили».

Собеседник RZN.info рассказал, что все водители соблюдают режим сна и отдыха, проходят предрейсовый осмотр. В рейс выходят два водителя, которые меняются каждые четыре часа. В автобусах установлены тахографы.

Правоохранительные органы в компанию пока не обращались, добавил представитель перевозчика в 10:30 четверга, 6 апреля.

Напомним, в 23:20 5 апреля автобус Москва — Элиста влобовую столкнулся с выехавшей на встречную полосу фурой. Полиция предварительно назвала виновником водителя грузовика, который, по одной из версий, мог уснуть за рулем. Водитель автобуса и один пассажир погибли на месте, еще 32 человека пострадали. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Из Москвы автобус выехал в 20:00.

Ранее с места аварии появилось фото.

Один из полицейских, работавших на месте ДТП рассказал о спасении людей.


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