Водитель разбившегося под Рязанью автобуса не мог быть виновником аварии, заявили RZN.info в компании «Транс-Тур», которой принадлежит транспортное средство.
«Это исключено, — заявил исполнительный директор организации в четверг, 6 апреля. — Это очень профессиональный водитель со стажем порядка 30 лет. У нас он работал с момента основания компании в 2011 году, и никакого негатива с ним не было — иначе бы мы его уволили».
Собеседник RZN.info рассказал, что все водители соблюдают режим сна и отдыха, проходят предрейсовый осмотр. В рейс выходят два водителя, которые меняются каждые четыре часа. В автобусах установлены тахографы.
Правоохранительные органы в компанию пока не обращались, добавил представитель перевозчика в 10:30 четверга, 6 апреля.
Напомним, в 23:20 5 апреля автобус Москва — Элиста влобовую
Из Москвы автобус выехал в 20:00.
Ранее с места аварии появилось
Один из полицейских, работавших на месте ДТП