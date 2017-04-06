Двоих рязанцев задержали за серию краж мусорных баков. Об этом в четверг, 6 апреля,
В полицию обратились жители нескольких домов в Железнодорожном районе города. Со двора одного из домов на улице Островского пропали четыре мусорных бака.
Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что злоумышленники передвигались на грузовом такси. После кражи они сдали баки на металлолом.
Полицейские задержали 27-летнего рязанца и 32-летнего жителя Рязанского района. Как оказалось, они причастных и к другим кражам мусорных баков. Кроме того, ранее судимого за кражу 32-летнего мужчину
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет тюрьмы.