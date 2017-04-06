В Рязани будут судить снятого с поезда дебошира

В Рязани осудят 31-летнего жителя Воркуты, которого сняли с поезда Москва-Самара. Об этом сообщает
По версии следствия, 15 марта 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушил общественный порядок в поезде Москва-Самара.
После этого начальник поезда высадил дебошира на станции Рязань-1. На вокзале сотрудники полиции сняли нарушителя с поезда и доставили в дежурную часть. Там злоумышленник оскорбил оперативников.
В настоящее время следствием проводится работа по сбору необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.