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15:32, 6 апреля 2017 34

В РГАТУ прошло первое заседание обновленного попечительского совета

В РГАТУ прошло первое заседание обновленного попечительского совета

Во вторник, 4 апреля, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева состоялось первое заседание обновленного Попечительского совета.

В заседании приняли участие зампред правительства области Сергей Дудукин, депутаты Рязанской облдумы, министр транспорта и автомобильных дорог области Андрей Савичев, главы администраций муниципальных районов, руководители ведущих предприятий аграрной отрасли и представители профессорско-преподавательского состава университета.

Открывая заседание, ректор Николай Бышов поблагодарил присутствующих за их желание и согласие войти в состав попечительского совета университета.

«Формирование Попечительского совета — важное условие и дополнительный импульс для деятельности вуза. Нам необходима оценка нашей работы обществом, определение правильного вектора развития. Надеюсь, что Попечительский совет окажет необходимую поддержку в решении многих вопросов, связанных с деятельностью университета. Фактически в регионе формируется интеграционная площадка, которая станет генератором новых идей, реальной точкой роста университета», — отметил он.

Зампред правительства области Сергей Дудукин, приветствуя участников мероприятия, подчеркнул, что агроуниверситет является основной «кузницей» кадров для регионального АПК, поэтому развитие вуза — общая задача всего аграрного сообщества" и выразил уверенность в том, что работа совета будет содействовать решению текущих и перспективных задач развития как университета, так и региона в целом.

Обновленный совет состоит из 37 представителей общественности, работодателей, органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и деловых кругов, предприятий АПК, выпускников и сотрудников университета. В ходе первого заседания участники рассмотрели проект положения о попечительском совете, избрали председателя совета и его заместителей, обсудили приоритетные направления работы совета на ближайший период. В числе основных задач попечительского совета названы содействие решению текущих и перспективных задач университета, привлечение финансовых и материальных средств для их реализации, а также укрепление имиджа вуза в профессиональном сообществе и его информационное продвижение.

На первом заседании утвердили план работы совета на 2017 год

Председателем попечительского совета был единогласно избран Оводков Владимир, глава администрации муниципального образования — Александро-Невский муниципальный район; заместителями председателя стали Дудукин Сергей Анатольевич, Савичев Андрей Владимирович и Бышов Николай Владимирович.

Также на первом заседании был утвержден план работы совета на 2017 год и рассмотрено положение о попечительском совете.

Завершая заседание, Владимир Оводков выразил благодарность за оказанное ему доверие возглавить попечительский совет, обозначил круг задач, которые необходимо решить как в ближайшее время, так и на перспективу.

«Обращаю внимание членов попечительского совета: нужно создавать необходимые условия не только для обучения, но и последующего трудоустройства одарённых студентов в органах власти и в отечественных компаниях. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы работать именно на нашу экономику, на развитие нашей страны, в России», — подчеркнул Оводков.


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