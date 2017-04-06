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17:00, 6 апреля 2017 45
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В первом квартале в Рязани подорожали новостройки и подешевела «вторичка»

В первом квартале в Рязани подорожали новостройки и подешевела «вторичка»

Фото: Pixabay.com

В первом квартале 2017 года в Рязани подорожало жилье в новостройках. Такие данные опубликовал портал «Мир квартир». Согласно им, средняя стоимость квадратного метра в областном центре увеличилась на 4,2% и составила 41 382 рубля. Этот рост оказался одним из максимальных в стране: среди 69 крупнейших городов динамика выше только в Кирове (+5,6%) и Туле (+4,7%).

Новая рязанская квартира в среднем стоит 2,35 млн рублей — на 2,6% больше, чем три месяца назад. При этом в целом по России показатель для квартиры снизился на 0,5%, «квадрат» подешевел на 0,4%.

На вторичном рынке Рязани отметили снижение расценок и на квартиры, и на квадратный метр — на 4,3% и на 1,7% (по стране — минус 0,6% и минус 1,2%). Суммы в городе составили 2,42 млн и 44 414 рублей соответственно.


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