В первом квартале в Рязани подорожали новостройки и подешевела «вторичка»

В первом квартале 2017 года в Рязани подорожало жилье в новостройках. Такие данные опубликовал портал «
Новая рязанская квартира в среднем стоит 2,35 млн рублей — на 2,6% больше, чем три месяца назад. При этом в целом по России показатель для квартиры снизился на 0,5%, «квадрат» подешевел на 0,4%.
На вторичном рынке Рязани отметили снижение расценок и на квартиры, и на квадратный метр — на 4,3% и на 1,7% (по стране — минус 0,6% и минус 1,2%). Суммы в городе составили 2,42 млн и 44 414 рублей соответственно.