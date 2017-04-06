В Москве на аукцион выставят коллекцию автографов и личных фотографий Есенина

В Москве на аукцион выставят коллекцию автографов и личных фотографий Сергея Есенина. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает «
Торги пройдут в среду, 12 апреля. Стартовая стоимость лота составит 18 миллионов рублей.
«Уникальная подборка артефактов, связанных с жизнью и смертью Сергея Есенина, будет представлена на торгах 12 апреля. Коллекция включает рукописи, письма, личные фотографии, списки стихотворений, автографы поэта — всего 33 предмета», — рассказали в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».
Отмечается, что собрание обладает культурной и исторической ценностью музейного уровня. На российских аукционах подобная коллекция появится впервые.
На торги также выставят собрание из восьми книг Константина Циолковского (1920-1930-х годов), оценочная стоимость которых составляет 160-170 тысяч рублей.
В рамках аукциона запланировали отдельную тематическую сессию, посвященную Дню космонавтики. В каталог вошли редкие калужские работы Циолковского, журнальные и газетные публикации о первом полете в космос Юрия Гагарина, его фотографии и автографы, а также многое другое.