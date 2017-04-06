Участковые предупредили рязанцев о мошенниках. Видео

Участковые предупредили рязанцев о мошенниках. Об этом в четверг, 6 апреля,
Во время поквартирного обхода участковые вручили горожанам памятки о том, как не стать жертвой злоумышленников. Правила безопасности просты: держать входную дверь закрытой, не пускать домой незнакомцев, проверять звонки и сообщения о попавших в беду родственниках.
Участковые также проводят профилактические беседы, выслушивают жалобы и пожелания рязанцев.
В пресс-службе УМВД отметили, что горожане нередко помогают участковым в их работе: сообщают в полицию о подозрительных людях и событиях.