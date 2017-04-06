«Свете тихий». В Рязани открылась выставка к 70-летию художника Минкина

В четверг, 6 апреля, в Рязанском художественном музее им. Пожалостина открылась выставка Виктора Минкина. Ее организовали к 70-летию художника из рязанской деревни Малиновка.
Выставка «Свете тихий» объединила работы Минкина за прошедшие пять лет. По словам посетителей, картины «радуют глаз»: они написаны в светлых тонах с использованием в основном белого, голубого и серого цветов.
Картины можно будет увидеть до 22 мая. В музее также организуют встречу с художником, в ходе которой он поделится опытом и расскажет о своей творческой судьбе.
Работы Виктора Минкина находятся в таких знаменитых музеях страны, как Третьяковская галерея, Русский музей, а также в Рязанском Кремле и других музейных комплексах.