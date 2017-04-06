Студенты «Политеха» проведут молодежный флешмоб во Всемирный день здоровья

В пятницу, 7 апреля, в день Всемирного дня здоровья Рязанский политехнический институт проведет акцию «Здоровье — залог успеха!». Она пройдет на третьем этаже ТЦ «Премьер» с 18:00 до 19:30.
В молодежном флешмобе будут участвовать творческие коллективы вуза: танцевальный коллектив «Контраст», ансамбль «Камертон», творческая группа отряда «Звездный».
Вместе со студентами института в мероприятии примут участие школа боевых искусств «СЭНЭ», клуб танца B&W, школа спортивного танца Руслана Аколупина. Также пройдут спортивные конкурсы, мастер-классы по аква-гриму и экзотическим танцам.
«В этом году Всемирный день здоровья будет посвящен проблемам депрессии. Рязанский политехнический институт дает свой рецепт лекарства от этого заболевания — здоровый образ жизни, занятия спортом и творчеством. Девиз флешмоба — Здоровье — залог успеха!», — отметили в университете.