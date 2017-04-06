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11:27, 6 апреля 2017 664
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Смертельное ДТП в Михайловском районе произошло на глазах рязанского автоинспектора

Смертельное ДТП в Михайловском районе произошло на глазах рязанского автоинспектора

Смертельное ДТП в Михайловском районе произошло на глазах рязанского автоинспектора. Полицейский увидел, как МАЗ выехал на встречную полосу.

Водитель автобуса пытался затормозить, но уже было поздно. В результате машины столкнулись в лоб.

Водителю грузовой машины 32 года, в фирме грузоперевозок он работал два месяца.

Инспектор ДПС и его напарник быстро эвакуировали людей, потому что боялись начала возгорания. МАЗ продолжал работать на повышенных оборотах и начал дымиться. Вдвоем они вытащили всех 47 пассажиров автобуса.

По предварительной информации, грузовик МАЗ под управлением 32-летнего жителя Саратовской области выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом «Сетра», следовавшим по маршруту Москва-Элиста из столицы.

Напомним, вечером 5 апреля на 215 км дороги М-6 в Михайловском районе рейсовый автобус Москва — Элиста столкнулся с грузовиком. Водитель и пассажир автобуса погибли на месте ДТП. 31 человек доставлен в Михайловскую ЦРБ.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика, который заснул за рулем или пошел на обгон. Он остался жив.

По факту аварии с участием автобуса в Михайловском районе возбуждено уголовное дело.

Ранее с места аварии появилось фото.

Один из полицейских, работавших на месте ДТП рассказал о спасении людей.


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