Смертельное ДТП в Михайловском районе произошло на глазах рязанского автоинспектора. Полицейский увидел, как МАЗ выехал на встречную полосу.
Водитель автобуса пытался затормозить, но уже было поздно. В результате машины столкнулись в лоб.
Водителю грузовой машины 32 года, в фирме грузоперевозок он работал два месяца.
Инспектор ДПС и его напарник быстро эвакуировали людей, потому что боялись начала возгорания. МАЗ продолжал работать на повышенных оборотах и начал дымиться. Вдвоем они вытащили всех 47 пассажиров автобуса.
По предварительной информации, грузовик МАЗ под управлением 32-летнего жителя Саратовской области выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом «Сетра», следовавшим по маршруту Москва-Элиста из столицы.
Напомним, вечером 5 апреля на 215 км дороги М-6 в Михайловском районе рейсовый автобус Москва — Элиста
По предварительным данным, авария произошла
По факту аварии с участием автобуса в Михайловском районе
Ранее с места аварии появилось
Один из полицейских, работавших на месте ДТП