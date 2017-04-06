Рязанский митинг против террора пройдет на площади Победы

Митинг против терроризма пройдет в Рязани в субботу, 8 апреля, на площади Победы. Об этом RZN.info сообщили организаторы. Начало запланировано на 11 часов.
Инициаторами выступили общественная палата региона, областные отделения Российского военно-исторического общества, Поискового движения России, организации ветеранов «Боевое братство» и другие общественные объединения.
Напомним, митинги в память о жертвах
«Люди хотят выйти и почтить память погибших в терактах. Хотят показать, что этот ужас их не сломил», —