Рязанский мастер не дождался заказчика и сдал его машину в металлолом

В поселке Александро-Невский мастер не дождался заказчика и сдал его машину в металлолом. Об этом сообщило издательство «
Мужчина отдал автомобиль на ремонт частному мастеру летом 2008 года. За машиной он вернулся в начале 2017 года. К этому времени мастер успел отбуксировать ее в пункт приема металлов.
В отношении мастера возбудили уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Отмечается, что потерпевший оценил свой автомобиль в 50 тысяч рублей.