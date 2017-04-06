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15:30, 6 апреля 2017 45
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Рязанские полицейские изъяли 5,5 килограммов наркотиков. Видео

Рязанские полицейские изъяли 5,5 килограммов наркотиков. Видео

Сотрудники УМВД России по Рязанской области за 12 дней проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью!» благодаря помощи граждан выявили и пресекли 36 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе регионального этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и других подразделений УМВД России по Рязанской области провели целевые оперативно-профилактические мероприятия, направленные на проверку мест массового пребывания молодежи и выявление и пресечение каналов распространения наркотиков.

В ходе акции полицейским от граждан лично и по телефонам «горячей линии» поступала информация о фактах незаконного оборота наркотиков, которая существенно помогла в пресечении преступлений.

В рамках мониторинга сети интернет было выявлено 3 страницы, содержащих незаконную информацию о наркотических средствах. Эти сведения были направлены в Роскомнадзор Рязанской области для принятия решения о блокировке доступа к вредоносным страницам.

За время акции сотрудниками полиции в Рязанской области было пресечено 36 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 4 факта сбыта наркотиков, 2 факта содержания наркопритонов, один факт легализации денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 5,5 килограммов наркотиков, в том числе 4 килограмма марихуаны, 15 граммов героина, около полутора килограмм синтетических наркотиков.

Полицейские благодарят жителей Рязанской области за помощь в выявлении и пресечении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и напоминают, что по телефонам Дежурной части УМВД, телефону «Горячей линии» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД или лично и впредь можно сообщить значимую информацию по этой тематике.

УМВД России по Рязанской области обращается к жителям региона с призывом: если Вам известно о местах, где происходит торговля наркотиками или употребление наркотиков, а также о гражданах, причастных к распространению наркотиков, то необходимо сообщить эти сведения в полицию.

Обратиться можно в Дежурную часть УМВД России по Рязанской области по телефону — (4912) 27-08-60 или по телефону «Горячей линии» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД — (4912) 29-72-20 или по телефону — 02 (102 для мобильных операторов).

По каждому сообщению будет проведена проверка.


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