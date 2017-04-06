Рязанские полицейские изъяли 5,5 килограммов наркотиков. Видео

Сотрудники УМВД России по Рязанской области за 12 дней проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью!» благодаря помощи граждан выявили и пресекли 36 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе регионального этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и других подразделений УМВД России по Рязанской области провели целевые оперативно-профилактические мероприятия, направленные на проверку мест массового пребывания молодежи и выявление и пресечение каналов распространения наркотиков.

В ходе акции полицейским от граждан лично и по телефонам «горячей линии» поступала информация о фактах незаконного оборота наркотиков, которая существенно помогла в пресечении преступлений.

В рамках мониторинга сети интернет было выявлено 3 страницы, содержащих незаконную информацию о наркотических средствах. Эти сведения были направлены в Роскомнадзор Рязанской области для принятия решения о блокировке доступа к вредоносным страницам.

За время акции сотрудниками полиции в Рязанской области было пресечено 36 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 4 факта сбыта наркотиков, 2 факта содержания наркопритонов, один факт легализации денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 5,5 килограммов наркотиков, в том числе 4 килограмма марихуаны, 15 граммов героина, около полутора килограмм синтетических наркотиков.

Полицейские благодарят жителей Рязанской области за помощь в выявлении и пресечении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и напоминают, что по телефонам Дежурной части УМВД, телефону «Горячей линии» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД или лично и впредь можно сообщить значимую информацию по этой тематике.

УМВД России по Рязанской области обращается к жителям региона с призывом: если Вам известно о местах, где происходит торговля наркотиками или употребление наркотиков, а также о гражданах, причастных к распространению наркотиков, то необходимо сообщить эти сведения в полицию.

Обратиться можно в Дежурную часть УМВД России по Рязанской области по телефону — (4912) 27-08-60 или по телефону «Горячей линии» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД — (4912) 29-72-20 или по телефону — 02 (102 для мобильных операторов).

По каждому сообщению будет проведена проверка.