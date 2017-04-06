Рязанец получил 12 лет строгого режима за интимную переписку со школьницей

Рязанец получил 12 лет 6 месяцев лишения свободы за интимную переписку с несоверешеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Об этом сообщила
Установили, что мужчина общался со школьницей в социальной сети. В течение нескольких месяцев злоумышленник вел переписку с несовершеннолетней, отправлял сообщения с угрозой распространения компрометирующих материалов, чем склонял к действиям сексуального характера.
Подсудимый признан виновным. Согласно пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ, ему назначено наказание 12 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.