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16:12, 6 апреля 2017 1 180

Рязанцам рассказали о бесплатных поездках на «Gett Taxi»

Рязанцам рассказали о бесплатных поездках на «Gett Taxi»

Рязанцам удалось совершить несколько бесплатных поездок по городу. Так, один из пассажиров скачал и установил себе приложение Gett и ввел промокод GETT62, получив на счет 100 рублей.

Затем он пригласил в приложение своего друга, который установил себе приложение, ввел пригласительный промо-код, а затем промо-код GETT62. За первый промокод он получил по 50 рублей скидки на первые 10 поездок, а за промокод GETT62 еще 100 рублей на счет. Мужчина сделал заказ и первый пассажир получил себе на счет еще 150 рублей. Итого на счете у рязанцев оказалось 850 рублей скидок на поездки на двоих.

«Если вы часто ездите на такси, этот способ поможет вам существенно сэкономить деньги. Приглашайте больше друзей и получайте больше скидок!», — отметили в «Gett Taxi».

Напомним, 1 апреля в Рязани появился новый международный сервис — «Gett Taxi».


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