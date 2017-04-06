Рязанцам рассказали о бесплатных поездках на «Gett Taxi»

Рязанцам удалось совершить несколько бесплатных поездок по городу. Так, один из пассажиров скачал и установил себе приложение Gett и ввел промокод GETT62, получив на счет 100 рублей.
Затем он пригласил в приложение своего друга, который установил себе приложение, ввел пригласительный промо-код, а затем промо-код GETT62. За первый промокод он получил по 50 рублей скидки на первые 10 поездок, а за промокод GETT62 еще 100 рублей на счет. Мужчина сделал заказ и первый пассажир получил себе на счет еще 150 рублей. Итого на счете у рязанцев оказалось 850 рублей скидок на поездки на двоих.
«Если вы часто ездите на такси, этот способ поможет вам существенно сэкономить деньги. Приглашайте больше друзей и получайте больше скидок!», — отметили в «Gett Taxi».
Напомним, 1 апреля в Рязани