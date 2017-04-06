Проект планировки дорог в Голенчине отправят на доработку

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру отправить на доработку проект планировки улично-дорожной сети в Октябрьском районе. Заключение официально опубликовано в четверг, 6 апреля.
Речь идет о территории в границах Спортивной улицы, Старообрядческого проезда, границ Скорбященского кладбища и парковой территории, Славянского проспекта, улиц Братиславской, Родниковой, Баженова, 3-го проезда улицы Старый сад и Голенчинского шоссе.
Согласно заключению, комиссия получила 475 подписей против расширения Голенчинского шоссе за счет полосы озеленения и прокладки внутриквартальных проездов по территории ТСЖ «Голенчино-3». 98 человек письменно выступили против строительства дороги по Светлой улицы от садового товарищества «Сад-4 завода САМ».