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12:10, 6 апреля 2017 188
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Проект планировки дорог в Голенчине отправят на доработку

Проект планировки дорог в Голенчине отправят на доработку

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру отправить на доработку проект планировки улично-дорожной сети в Октябрьском районе. Заключение официально опубликовано в четверг, 6 апреля.

Речь идет о территории в границах Спортивной улицы, Старообрядческого проезда, границ Скорбященского кладбища и парковой территории, Славянского проспекта, улиц Братиславской, Родниковой, Баженова, 3-го проезда улицы Старый сад и Голенчинского шоссе.

Согласно заключению, комиссия получила 475 подписей против расширения Голенчинского шоссе за счет полосы озеленения и прокладки внутриквартальных проездов по территории ТСЖ «Голенчино-3». 98 человек письменно выступили против строительства дороги по Светлой улицы от садового товарищества «Сад-4 завода САМ».


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