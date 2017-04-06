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11:37, 6 апреля 2017 580
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Пострадавший в ДТП в Михайловском районе получил перелом позвоночника

Пострадавший в ДТП в Михайловском районе получил перелом позвоночника

Пострадавший в ДТП в Михайловском районе получил перелом позвоночника. Об этом сообщили в Михайловской ЦРБ.

«Пассажир автобуса получил перелом поперечных позвонков», — отметили в больнице.

В настоящий момент 31-летний мужчина в стабильно-тяжелом состоянии находится в реанимации.

«Срочной госпитализации в столицу и операционного вмешательства пациенту не требуется», — добавили в ЦРБ.

Напомним, вечером 5 апреля на 215 км дороги М-6 в Михайловском районе рейсовый автобус Москва — Элиста столкнулся с с грузовиком. Водитель и пассажир скончались на месте аварии. В больницу с различными травмами доставили 32 человека, среди них семь несовершеннолетних.

Ранее с места аварии появилось фото и видео. Полиция предварительно назвала виновником водителя грузовика, который, по одной из версий, мог уснуть за рулем. По факту аварии с участием автобуса в Михайловском районе возбуждено уголовное дело.


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