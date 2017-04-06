Пострадавший в ДТП в Михайловском районе получил перелом позвоночника. Об этом сообщили в Михайловской ЦРБ.
«Пассажир автобуса получил перелом поперечных позвонков», — отметили в больнице.
В настоящий момент 31-летний мужчина в стабильно-тяжелом состоянии находится в реанимации.
«Срочной госпитализации в столицу и операционного вмешательства пациенту не требуется», — добавили в ЦРБ.
Напомним, вечером 5 апреля на 215 км дороги М-6 в Михайловском районе рейсовый автобус Москва — Элиста
Ранее с места аварии появилось