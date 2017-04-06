Пострадавшая в Михайловском районе проснулась под сиденьем. Видео

Пострадавшие в ДТП в Михайловском районе рассказали об аварии. Одна из девушек, ехавших в автобусе, спала во время поездки.
Екатерина Шульгина проснулась уже под сиденьем. Она получила сотрясение мозга и ушибы, но в больнице не осталась. По словам пострадавшей, на данный момент там осталось пять человек.
После оказания помощи за людьми пригнали новый автобус и 11 человек повезли в Элисту. Среди них оказалась и пострадавшая Наталья Лебедева. Она ехала в Элисту с тремя детьми.
Женщина также спала во время происшествия. По ее словам, все вещи пассажиров остались в автобусе, на котором они ехали.
Напомним, вечером 5 апреля на 215 км дороги М-6 в Михайловском районе рейсовый автобус Москва — Элиста
По предварительным данным, авария произошла
По факту аварии с участием автобуса в Михайловском районе
Ранее с места аварии появилось
Один из полицейских, работавших на месте ДТП