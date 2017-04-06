Пострадавшая в Михайловском районе проснулась под сиденьем. Видео

Пострадавшие в ДТП в Михайловском районе рассказали об аварии. Одна из девушек, ехавших в автобусе, спала во время поездки.

Екатерина Шульгина проснулась уже под сиденьем. Она получила сотрясение мозга и ушибы, но в больнице не осталась. По словам пострадавшей, на данный момент там осталось пять человек.

После оказания помощи за людьми пригнали новый автобус и 11 человек повезли в Элисту. Среди них оказалась и пострадавшая Наталья Лебедева. Она ехала в Элисту с тремя детьми.

Женщина также спала во время происшествия. По ее словам, все вещи пассажиров остались в автобусе, на котором они ехали.

Напомним, вечером 5 апреля на 215 км дороги М-6 в Михайловском районе рейсовый автобус Москва — Элиста столкнулся с грузовиком. Водитель и пассажир автобуса погибли на месте ДТП. 31 человек доставлен в Михайловскую ЦРБ.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя , который заснул за рулем или пошел на обгон.

По факту аварии с участием автобуса в Михайловском районе возбуждено уголовное дело .

Ранее с места аварии появилось фото .