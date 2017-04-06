На улице Ленина «пятнадцатая» попала колесом в люк. Фото

В четверг, 6 апреля, на улице Ленина «пятнадцатая» попала колесом в открытый люк. На месте работают сотрудники ДПС.
ДТП произошло рядом с торговым центром «Аркада».
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В четверг, 6 апреля, на улице Ленина «пятнадцатая» попала колесом в открытый люк. На месте работают сотрудники ДПС.
ДТП произошло рядом с торговым центром «Аркада».
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У каждого найдется знакомый, разбирающийся в железе, поэтому логичный шаг номер один— обратиться за помощью к залу, то есть к друзьям за советом.