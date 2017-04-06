На Лыбедском бульваре предложили установить скульптуры персонажей «Золушки»

Первая заявка на участие в программе «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2017-2020 годы уже поступила в управление благоустройства города. Об этом сообщает
Дизайн-проект предполагает установку на Лыбедском бульваре скульптур персонажей из кинофильма «Золушка». Кроме того, автор предложил обустроить там пешеходные дорожки, разбить новые клумбы и цветники.
Все заявленные на участие в муниципальной программе проекты по благоустройству Лыбедского бульвара будут рассмотрены на заседании общественной комиссии, об итогах которого будет сообщено дополнительно.