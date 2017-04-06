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14:14, 6 апреля 2017 430
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На Лыбедском бульваре предложили установить скульптуры персонажей «Золушки»

На Лыбедском бульваре предложили установить скульптуры персонажей «Золушки»

Первая заявка на участие в программе «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2017-2020 годы уже поступила в управление благоустройства города. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

Дизайн-проект предполагает установку на Лыбедском бульваре скульптур персонажей из кинофильма «Золушка». Кроме того, автор предложил обустроить там пешеходные дорожки, разбить новые клумбы и цветники.

Все заявленные на участие в муниципальной программе проекты по благоустройству Лыбедского бульвара будут рассмотрены на заседании общественной комиссии, об итогах которого будет сообщено дополнительно.


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