На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером и «Время первых»

На этой неделе кинотеатры порадуют зрителей интересными новинками. Каждый сможет выбрать себе картину по вкусу.
Среди новинок можно выделить фильм «Последствия» режиссера Эллиотта Лестера с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Фильм основан на реальных событиях 2002 года, когда по ошибке диспетчера произошла авиакатастрофа над Боденским озером, прототипом главного героя стал небезызвестный Виталий Калоев.
Другая заметная новинка недели — фильм «Время первых», посвященный первому выходу человека в открытый космос.
Среди прочих новинок стоит отметить фантастический боевик «Танцы насмерть», новый фильм испанского режиссер Фернандо Труэбы «Королева Испании» с Пенелопой Крус и французскую комедию «Возьми меня штурмом», повествующий о нелегких буднях элитного спецназа, в котором неожиданно оказалась девушка.
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