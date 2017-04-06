Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:31, 6 апреля 2017 42
 0    0

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером и «Время первых»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером и «Время первых»

На этой неделе кинотеатры порадуют зрителей интересными новинками. Каждый сможет выбрать себе картину по вкусу.

Среди новинок можно выделить фильм «Последствия» режиссера Эллиотта Лестера с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Фильм основан на реальных событиях 2002 года, когда по ошибке диспетчера произошла авиакатастрофа над Боденским озером, прототипом главного героя стал небезызвестный Виталий Калоев.

Другая заметная новинка недели — фильм «Время первых», посвященный первому выходу человека в открытый космос.

Среди прочих новинок стоит отметить фантастический боевик «Танцы насмерть», новый фильм испанского режиссер Фернандо Труэбы «Королева Испании» с Пенелопой Крус и французскую комедию «Возьми меня штурмом», повествующий о нелегких буднях элитного спецназа, в котором неожиданно оказалась девушка.

Полный обзор новинок кино можно найти на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
18:31, 6 апреля 2017
На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером и «Время первых»
16:53, 3 апреля 2017
В джазе только девушки. В рязанском кафе выступит женская группа Smoozzy
9:22, 2 апреля 2017
Рязанцы увидят прямую трансляцию оперы «Евгений Онегин» из Нью-Йорка
16:02, 1 апреля 2017
В Сочи установили рекорд по горнолыжному спуску в купальниках
17:09, 31 марта 2017
Афиша RZN.info рекомендует посетить косплей-фестиваль Jiyuu-2017 и спектакль «Ханума»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье?

Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье? 1

В пригороде Рязани расположен курортный поселок Солотча. Это великолепное место для отдыха и поправки здоровья в любое время года.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:30, 26 марта 2017 26 074
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 37
14:49, 24 марта 2017 25 334
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 7
8:13, 6 апреля 2017 24 073
В аварии с автобусом и фурой под Рязанью погибли два человека и пострадали больше 30
11:03, 31 марта 2017 23 278
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
12:27, 25 марта 2017 21 464
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум