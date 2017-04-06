Многодетные семьи Рязанской области получат восемь тонн подгузников и стирального порошка. Видео

Многодетные и малообеспеченные семьи Рязанской области получат восемь тонн подгузников, стирального порошка и ополаскивателя. Гуманитарную помощь на миллион рублей также направят в стационарные учреждения, в том числе в Елатомский детский дом, дома для престарелых и психоневрологический интернат. Об этом сообщил телеканал «
Это первая подобная гуманитарная помощь. Ее организовали региональное правительство и общественная организация «Российский красный крест», подписавшие в начале года соглашение.
Председатель регионального отделения «Российского Красного Креста» отметила, что эта гуманитарная помощь не будет единственной.
«Сегодня мы видим такой хороший тандем с органами исполнительной власти, это хорошее взаимное сотрудничество. У Минсоцзащиты есть база лиц, признанных нуждающимися. Нам этой базой дают воспользоваться, чтобы эта помощь была оказана адресно», — рассказала она.
«Российский Красный Крест» также помог региону бесплатно обучать в Москве работников младшего медицинского персонала и работников социальной сферы.