Врио рязанского губернатора Николай Любимов занял 56-е место в рейтинге влияния глав 85 российских регионов по итогам марта.
Рейтинг составили по результатам опроса 26 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов. Они оценили влияние политиков в администрации президента, правительстве, парламенте, федеральной партийной и бизнес-элите.
Любимов попал в группу «среднего влияния». В первую тройку вошли столичный мэр Сергей Собянин (7,25 балла), глава Чечни Рамзан Кадыров и Рустам Минниханов из Татарстана. Замкнул список Алексей Орлов, руководящий Калмыкией (2,67).
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