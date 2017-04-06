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11:30, 6 апреля 2017 403
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Любимов усилил влияние в Москве — эксперты

Любимов усилил влияние в Москве — эксперты

Врио рязанского губернатора Николай Любимов занял 56-е место в рейтинге влияния глав 85 российских регионов по итогам марта. Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало свое исследование в среду, 5 апреля. За месяц политик поднялся на шесть строчек со средним баллом 4,3 из десяти (+0,43 к февральскому уровню).

Рейтинг составили по результатам опроса 26 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов. Они оценили влияние политиков в администрации президента, правительстве, парламенте, федеральной партийной и бизнес-элите.

Любимов попал в группу «среднего влияния». В первую тройку вошли столичный мэр Сергей Собянин (7,25 балла), глава Чечни Рамзан Кадыров и Рустам Минниханов из Татарстана. Замкнул список Алексей Орлов, руководящий Калмыкией (2,67).

Агентство политических и экономических коммуникаций создано в 2004 году, работает в сфере политических, рейтинговых, региональных и других исследований, общественных коммуникаций и медиа-проектов.


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