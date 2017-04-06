Любимов прокомментировал расселение рязанцев с территории Вышенского монастыря

Врио губернатора Николай Любимов прокомментировал переселение шести семей с территории Успенского Вышенского монастыря. Об этом сообщило издательство «
Любимов съездил в Щацкий район в четверг, 6 апреля. На рабочем совещании он обсудил восстановление монастыря с заместителем председателя регионального правительства Владимиром Трушкиным, министрами регионального правительства, руководителями областных правоохранительных структур и главой администрации Шацкого района Александром Нечушкиным.
На совещании отметили, что местные жители пользуются ситуацией и выдвигают неприемлемые требования: так, один из них требует квартиру в центре Рязани.
«На поводу не пойдем», — заявил Любимов.
Еще один владелец дома пожелал переселиться в Шацк на приемлемых условиях. Ему помогут. Те, кто не захотел этого сделать, останутся жить на территории монастыря. Их дома могут отделить забором.
Фото издательства «