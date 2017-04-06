Филиал «Рязаньэнерго» провел областную тренировку по ограничению потребления электроэнергии

Рязанский филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» провел масштабную тренировку по введению графиков аварийного ограничения потребления электроэнергии на территории Рязанской области. В учениях был задействован персонал «Рязаньэнерго», Министерства ТЭК и ЖКХ региона, РДУ, «ФСК ЕЭС», «Ново-Рязанской ТЭЦ», «Дягилевской ТЭЦ», РОЭК, «РЖД», РГРЭС, РНПК, а также других субъектов энергетики и предприятий Рязанской области.
По легенде, в связи с дефицитом генерирующей мощности в ЕЭС России, от диспетчерского персонала Рязанского РДУ была получена команда — ввести режим ограничения потребления электроэнергии в регионе. Задача энергетиков оперативно и в установленном порядке уведомить всех крупных потребителей и прочих заинтересованных лиц о временном прекращении электроснабжения.
Специальная комиссия оценивала правильность взаимодействия всех участников учений, скорость их реагирования, правильность ведения переговоров и отдачи команд в условиях технологического нарушения.
«В ходе тренировки всем крупным абонентам Рязани и области была своевременно доведена информация об условной аварии на генерирующем оборудовании и необходимости снижения энергопотребления до уровня аварийной брони, дабы не повредить сетевое оборудование из-за недостатка мощности. Надеюсь, что нам никогда не придется отрабатывать подобную ситуацию в реальности, но, тем не менее, важно уметь реагировать на такие происшествия слаженно и оперативно, что и было продемонстрировано всеми участниками, — прокомментировал итоги учений главный инженер «Рязаньэнерго» Андрей Латышонок.