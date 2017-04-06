«Единый семинар 1С» посетили более 200 рязанских бухгалтеров

В среду, 5 апреля, в конференц-зале гостиницы «Ловеч» компания «Промавтоматика» провела традиционный «Единый семинар 1С». В нем приняли участие более 200 рязанских бухгалтеров Рязани и области. Провел мероприятие директор центра автоматизации «Промавтоматика» Сергей Ермилов.
Генеральный директор группы компаний «Промавтоматика» Сергей Корнишев поприветствовал участников и отметил возрастающий у общественности интерес к мероприятию.
В этом году на семинаре выступили специалисты компании «Промавтоматика», а также представители Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области, Пенсионного фонда РФ по Рязанской области, Фонда социального страхования по Рязанской области.
Участники узнали о поддержке 1С изменений в законодательстве и о дополнительных сервисах, расщиряющих возможности стандартных программ 1С: облачный архив, электронная сдача отчетности из программы, проверка благонадежности контрагентов
Основными темами семинара стали подготовка 6-НДФЛ, отчетность в Пенсионный фонд и ФСС с учетом последних изменений, новое в учете и декларировании, НДС. Особое внимание выступающие уделили сдаче отчетности по страховым взносам по новой форме, а также новому порядку применения контрольно-кассовой техники.
Единый семинар проводится в Рязани три раза в год и является профессиональным сообществом, где можно пообщаться с коллегами, обменяться опытом и задать свои вопросы специалистам.
В перерыве желающие поучаствовали в весенней фотосессии, снимки можно найти в группе «
Следующий «Единый семинар 1С» пройдет в октябре 2017 года. Более подробная информация на