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10:49, 6 апреля 2017 149

«Единый семинар 1С» посетили более 200 рязанских бухгалтеров

«Единый семинар 1С» посетили более 200 рязанских бухгалтеров

В среду, 5 апреля, в конференц-зале гостиницы «Ловеч» компания «Промавтоматика» провела традиционный «Единый семинар 1С». В нем приняли участие более 200 рязанских бухгалтеров Рязани и области. Провел мероприятие директор центра автоматизации «Промавтоматика» Сергей Ермилов.

Генеральный директор группы компаний «Промавтоматика» Сергей Корнишев поприветствовал участников и отметил возрастающий у общественности интерес к мероприятию.

В этом году на семинаре выступили специалисты компании «Промавтоматика», а также представители Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области, Пенсионного фонда РФ по Рязанской области, Фонда социального страхования по Рязанской области.

Участники узнали о поддержке 1С изменений в законодательстве и о дополнительных сервисах, расщиряющих возможности стандартных программ 1С: облачный архив, электронная сдача отчетности из программы, проверка благонадежности контрагентов и т. д.

Основными темами семинара стали подготовка 6-НДФЛ, отчетность в Пенсионный фонд и ФСС с учетом последних изменений, новое в учете и декларировании, НДС. Особое внимание выступающие уделили сдаче отчетности по страховым взносам по новой форме, а также новому порядку применения контрольно-кассовой техники.

Единый семинар проводится в Рязани три раза в год и является профессиональным сообществом, где можно пообщаться с коллегами, обменяться опытом и задать свои вопросы специалистам.

В перерыве желающие поучаствовали в весенней фотосессии, снимки можно найти в группе «ВКонтакте».

Следующий «Единый семинар 1С» пройдет в октябре 2017 года. Более подробная информация на сайте.


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