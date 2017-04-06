Четверо мужчин избили сторожа рязанской фермы и украли 18 баранов

Четверо мужчин напали на сторожа фермы и украли 18 баранов. Об этом в четверг, 6 апреля,
Несколько дней назад злоумышленники напали на ферму у поселка Пироговский в Спасском районе. Они избили 53-летнего сторожа, связали его и похитили весь скот — 18 баранов.
Следы обуви и протекторов шин автомобиля, а также окурки сигарет нашли на расстоянии почти в полкилометра. При изучении окурков эксперты получили образцы ДНК, которые обнаружили в базе образцов генетической информации. Как оказалось, к разбойному нападению причастны ранее судимые за кражи рязанцы в возрасте от 22 до 52-х лет.
Троих подозреваемых задержали в Рязани. Четвертому мужчине удалось скрыться от правоохранителей, но ненадолго.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы.