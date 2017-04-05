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12:13, 5 апреля 2017 61
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Журналисты выяснили среднюю стоимость рязанской пломбы

Журналисты выяснили среднюю стоимость рязанской пломбы

Средняя цена композитной пломбы первого класса в Рязани составляет 1 270 рублей. Такие данные опубликовал «Life» в среду, 5 апреля.

Город занял 11-е место из 21 в составленном изданием рейтинге, расположившись между Казанью и Нижним Новгородом. Согласно исследованию, дороже всего визит к стоматологу обойдется в Санкт-Петербурге (2 600), Москве (2 380) и Екатеринбурге (2 377). Замкнули список Омск (898), Комсомольск-на-Амуре (700) и Воронеж (563).

«Life» назвал Рязань центром стоматологического туризма наряду с Тверью. Директор специализированного агентства «Дента-Тур» Илья Хинский подчеркнул, что в Рязани «сильная стоматологическая школа».

Напомним, врио губернатора Николай Любимов 29 марта заявил о планах развивать медицинский туризм.


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