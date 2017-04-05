Владислав Фролов провел личный прием граждан

К главе Рязани обратились жители микрорайона Недостоево. Они выступили с инициативой о переносе памятника «Воинам-победителям» с территории бывшего Комбайнового завода на одну из улиц района.
Активисты подготовили эскиз и даже нашли инвестора, готового оплатить работы по установке памятника. Владислав Фролов поручил представителям городского управления архитектуры рассмотреть варианты размещения памятника.
Также к Владиславу Фролову обратились жители одного из домов по улице Стройкова по поводу ремонта коммуникаций, расположенных в подвале.
«Жители должны, прежде всего, требовать выполнение работ по текущему ремонту со своей управляющей компании, а в случае ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию и ремонту общедомового имущества собственники вправе решением общего собрания поменять управляющую компанию», — отметил глава Рязани. Кроме того, обратившимся будет оказана необходимая правовая и консультационная поддержка.
Решение вопроса Владислав Фролов взял под личный контроль.
Напомним, личные приемы проводятся главой муниципального образования ежемесячно.