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15:55, 5 апреля 2017 241
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Владислав Фролов провел личный прием граждан

Владислав Фролов провел личный прием граждан

Фото: Рязанская городская Дума

К главе Рязани обратились жители микрорайона Недостоево. Они выступили с инициативой о переносе памятника «Воинам-победителям» с территории бывшего Комбайнового завода на одну из улиц района.

Активисты подготовили эскиз и даже нашли инвестора, готового оплатить работы по установке памятника. Владислав Фролов поручил представителям городского управления архитектуры рассмотреть варианты размещения памятника.

Также к Владиславу Фролову обратились жители одного из домов по улице Стройкова по поводу ремонта коммуникаций, расположенных в подвале.

«Жители должны, прежде всего, требовать выполнение работ по текущему ремонту со своей управляющей компании, а в случае ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию и ремонту общедомового имущества собственники вправе решением общего собрания поменять управляющую компанию», — отметил глава Рязани. Кроме того, обратившимся будет оказана необходимая правовая и консультационная поддержка.

Решение вопроса Владислав Фролов взял под личный контроль.

Напомним, личные приемы проводятся главой муниципального образования ежемесячно.


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