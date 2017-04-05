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20:13, 5 апреля 2017 252
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В Рязанской области построят музей Тарковского

В Рязанской области построят музей Тарковского

В поселке Мясной планируют построить музей Тарковского. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

По словам сына знаменитого российского режиссера, создание музея — основной проект международного института имени Тарковского.

«Дело сдвинулось с мертвой точки. Мы нашли общий язык с главой региона, правительством области и министерством культуры, договорились о том, что вокруг этого места создается заповедная зона, где не будет вестись строительство, и ничего не будет видоизменяться», — сказал руководитель института имениТарковского.

По его словам, в доме режиссера в Мясном все удалось сохранить так, как было при жизни его отца.

«Подлинная мебель, его вещи и книги — все стоит на своих местах — стол, за которым он работал, кровать, на которой спал. Весь этот мир по-прежнему существует», — отметил Андрей Тарковский. Он уточнил, что рассчитывает на открытие музея в самом скором времени.

Николай Любимов уверен, что усадьбу режиссера будут посещать многие поклонники его таланта.

«Много знаменитых людей было рождено на Рязанской земле, с ней связаны жизнь и деятельность великих ученых, художников, военачальников, поэтов. Есенин, братья Пироговы, Павлов, Скобелев, Тарковский — знаковые имена. К ним не ослабевает интерес, они имеют большое значение для развития туристического потенциала Рязанской области», — добавил врио главы региона.

По словам Любимова, в регионе продолжается активное формирование туристической инфраструктуры.

Фото Global Look Press


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