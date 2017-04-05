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10:20, 5 апреля 2017 230
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В Рязани пройдет митинг в память о погибших во время теракта в Петербурге

В Рязани пройдет митинг в память о погибших во время теракта в Петербурге

В Рязани 8 апреля пройдет акция «Вместе против террора», пишут «Известия». Митинг пройдет во всех крупных городах России и станет данью памяти погибшим во время террористического акта.

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов подтвердил, что такая акция действительно планируется.

«Люди хотят выйти и почтить память погибших в терактах. Хотят показать, что этот ужас их не сломил. То, что произошло и в Москве в 2010 году, и 3 апреля в Санкт-Петербурге, —это страшно, но этому нужно противостоять и не отчаиваться», — сказал Любимов.

В акции примут участие как простые граждане, так и представители политических партий и общественных объединений.

Митинги начнутся с минуты молчания в память о жертвах террора. Мероприятие будет носить подчеркнуто внепартийный характер, но участвовать в нем рекомендовано всем политическим силам и общественным организациям.

Митинги скорби состоятся во всех административных центрах (субъектах Федерации). Главам регионов рекомендовано способствовать проведению мероприятий в крупных городах, где 26 марта прошли наиболее заметные акции протеста.

Напомним, 3 апреля в 14:30 на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Власти Петербурга объявили трехдневный траур.


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