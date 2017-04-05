В Рязани пройдет митинг в память о погибших во время теракта в Петербурге

В Рязани 8 апреля пройдет акция «Вместе против террора», пишут «
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов подтвердил, что такая акция действительно планируется.
«Люди хотят выйти и почтить память погибших в терактах. Хотят показать, что этот ужас их не сломил. То, что произошло и в Москве в 2010 году, и 3 апреля в Санкт-Петербурге, —это страшно, но этому нужно противостоять и не отчаиваться», — сказал Любимов.
В акции примут участие как простые граждане, так и представители политических партий и общественных объединений.
Митинги начнутся с минуты молчания в память о жертвах террора. Мероприятие будет носить подчеркнуто внепартийный характер, но участвовать в нем рекомендовано всем политическим силам и общественным организациям.
Митинги скорби состоятся во всех административных центрах (субъектах Федерации). Главам регионов рекомендовано способствовать проведению мероприятий в крупных городах, где 26 марта прошли наиболее заметные акции протеста.
Напомним, 3 апреля в 14:30 на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт»