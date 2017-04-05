В Рязани появятся навигационные знаки пешего экскурсионного маршрута

В ближайшие дни в Рязани появятся 29 стрелок-указателей и 6 информационных табло по ходу пешего экскурсионного маршрута «Рязань историческая». Об этом сообщили на
Знаки появятся у памятника Евпатию Коловрату, дома-музея Павлова, музея ВДВ, Рязанского кремля, памятников Олегу Рязанскому и Есенину. Пилон с общей информацией обо всем маршруте оборудуют на улице Почтовой. Все табло и стрелки-указатели планируется сделать с подсветкой.
«Предполагается, что навигационное сопровождение экскурсионного маршрута вызовет позитивный отклик как у гостей, так и жителей города, и в целом будет способствовать формированию позитивного имиджа Рязани как города благоприятного для туризма», — говорится в сообщении.