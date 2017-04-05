Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:41, 5 апреля 2017 102
 0    0

В Рязани появятся навигационные знаки пешего экскурсионного маршрута

В Рязани появятся навигационные знаки пешего экскурсионного маршрута

В ближайшие дни в Рязани появятся 29 стрелок-указателей и 6 информационных табло по ходу пешего экскурсионного маршрута «Рязань историческая». Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Знаки появятся у памятника Евпатию Коловрату, дома-музея Павлова, музея ВДВ, Рязанского кремля, памятников Олегу Рязанскому и Есенину. Пилон с общей информацией обо всем маршруте оборудуют на улице Почтовой. Все табло и стрелки-указатели планируется сделать с подсветкой.

«Предполагается, что навигационное сопровождение экскурсионного маршрута вызовет позитивный отклик как у гостей, так и жителей города, и в целом будет способствовать формированию позитивного имиджа Рязани как города благоприятного для туризма», — говорится в сообщении.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:41, 5 апреля 2017
В Рязани появятся навигационные знаки пешего экскурсионного маршрута
15:22, 5 апреля 2017
В России создадут группы быстрого реагирования для защиты метрополитена
13:52, 5 апреля 2017
За информацию об убийцах полицейских в Астрахани пообещали один млн рублей
13:35, 5 апреля 2017
Сасовские полицейские задержали похитителя стиральной машинки
13:26, 5 апреля 2017
Прио-Внешторбанк выступил генеральным партнером конкурса «Касимовская краса»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани прошел десятый косплей-фестиваль JIYUU.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:30, 26 марта 2017 25 603
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 37
14:49, 24 марта 2017 24 215
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 6
11:03, 31 марта 2017 21 898
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
12:27, 25 марта 2017 21 033
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
16:40, 25 марта 2017 18 315
Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео 3
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум