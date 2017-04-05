Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:24, 5 апреля 2017 703
 0    0

В Песочне пустая «двенадцатая» выкатилась на середину дороги. Фото

В Песочне пустая «двенадцатая» выкатилась на середину дороги. Фото

Вечером во вторник, 4 апреля, припаркованный ВАЗ-2112 выкатился на середину дороги. Об этом сообщил подписчик группы «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте» Дмитрий Климанов.

Инцидент произошел на улице Новоселов. «Укатилась через всю дорогу на „Сбере“. Новоселов, 42. Стоит враскорячку», — написал автор поста.

В комментариях пользователи сети порадовались, что машина ничего и никого не задела, по катилась. Также они предположили, что причиной этому событию стала неисправность ручника.

Позже Климанов сообщил, что на место прибыли автоинспекторы, которые хотели эвакуировать «двенадцатую». Однако молодому человеку удалось с ними договориться. «Приехали сотрудники ДПС, поугарали с ними и оттолкали на место)) они хотели на эвакуатор…)», — написал он в группе.

Фото Дмитрия Климанова


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
8:24, 5 апреля 2017
В Песочне пустая «двенадцатая» выкатилась на середину дороги. Фото
19:39, 4 апреля 2017
В Рязани начали готовить дорожно-ремонтную кампанию 1
18:49, 4 апреля 2017
Разворотные круги рязанского общественного транспорта очистили от мусора
15:22, 4 апреля 2017
Мэрия объяснила причину обвала асфальта под машинами в Песочне
14:38, 4 апреля 2017
Opel начал продажи своего самого маленького кроссовера Karl Rocks
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

На выставке собрано 26 работ Евгения Каширина.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:30, 26 марта 2017 25 413
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 37
14:49, 24 марта 2017 23 892
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 6
12:27, 25 марта 2017 20 926
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
11:03, 31 марта 2017 20 952
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
16:40, 25 марта 2017 18 188
Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео 3
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум