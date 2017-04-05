В Песочне пустая «двенадцатая» выкатилась на середину дороги. Фото

Вечером во вторник, 4 апреля, припаркованный ВАЗ-2112 выкатился на середину дороги. Об этом сообщил подписчик группы «
Инцидент произошел на улице Новоселов. «Укатилась через всю дорогу на „Сбере“. Новоселов, 42. Стоит враскорячку», — написал автор поста.
В комментариях пользователи сети порадовались, что машина ничего и никого не задела, по катилась. Также они предположили, что причиной этому событию стала неисправность ручника.
Позже Климанов сообщил, что на место прибыли автоинспекторы, которые хотели эвакуировать «двенадцатую». Однако молодому человеку удалось с ними договориться. «Приехали сотрудники ДПС, поугарали с ними и оттолкали на место)) они хотели на эвакуатор…)», — написал он в группе.
Фото Дмитрия Климанова