В Горроще маршрутка столкнулась с легковушкой. Видео

В Горроще маршрутка столкнулась с легковушкой. Ролик опубликовали в группе «
Инцидент произошел в среду, 5 апреля, на пересечении улиц Дзержинского и Семена Середы перед нерегулируемым пешеходным переходом.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
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В Горроще маршрутка столкнулась с легковушкой. Ролик опубликовали в группе «
Инцидент произошел в среду, 5 апреля, на пересечении улиц Дзержинского и Семена Середы перед нерегулируемым пешеходным переходом.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
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