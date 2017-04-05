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16:22, 5 апреля 2017 322
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В Горроще маршрутка столкнулась с легковушкой. Видео

В Горроще маршрутка столкнулась с легковушкой. Видео

В Горроще маршрутка столкнулась с легковушкой. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани».

Инцидент произошел в среду, 5 апреля, на пересечении улиц Дзержинского и Семена Середы перед нерегулируемым пешеходным переходом.

На месте работают сотрудники ГИБДД.


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5 дней назад
«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

На выставке собрано 26 работ Евгения Каширина.

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