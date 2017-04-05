Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:35, 5 апреля 2017 94
 0    0

Сасовские полицейские задержали похитителя стиральной машинки

Сасовские полицейские задержали похитителя стиральной машинки

В Сасове полицейские задержали злоумышленника, укравшего стиральную машинку, тележку и сельхозинвентарь. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Молодого человека, перевозившего украденное, заметил экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД. Чтобы проверить свои предположения о криминальном характере транспортировки, сотрудники полиции остановили подозреваемого и начали расспрашивать о маршруте его передвижений.

23-летний житель села Глядково рассказал, что возвращался домой со стиральной машинкой, которую он, якобы, нашел выброшенной у мусорных контейнеров. Состояние ее при этом было «далеким от критического». Подозреваемого задержали.

Позже оказалось, что в одном из домов хозяйка заметила, что дверной замок сорван и из жилища пропали стиральная машинка, тележка и сельскохозяйственный инвентарь.

Выяснилось, что накануне злоумышленник взломал чужой дом и украл оттуда данные предметы.

Для этого он использовал тележку, которую обнаружил в пострадавшем доме. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:49, 5 апреля 2017
За информацию об убийцах полицейских в Астрахани пообещали один млн рублей
13:35, 5 апреля 2017
Сасовские полицейские задержали похитителя стиральной машинки
13:26, 5 апреля 2017
Прио-Внешторбанк выступил генеральным партнером конкурса «Касимовская краса»
13:14, 5 апреля 2017
Детям до 14 лет планируют запретить пользоваться соцсетями
12:51, 5 апреля 2017
Рязанцев попросили помочь в сборе средств на операцию футбольному тренеру
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье?

Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье? 1

В пригороде Рязани расположен курортный поселок Солотча. Это великолепное место для отдыха и поправки здоровья в любое время года.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:30, 26 марта 2017 25 540
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 37
14:49, 24 марта 2017 24 108
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 6
11:03, 31 марта 2017 21 541
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
12:27, 25 марта 2017 20 995
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
16:40, 25 марта 2017 18 283
Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео 3
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум