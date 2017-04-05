Сасовские полицейские задержали похитителя стиральной машинки

В Сасове полицейские задержали злоумышленника, укравшего стиральную машинку, тележку и сельхозинвентарь. Об этом сообщила
Молодого человека, перевозившего украденное, заметил экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД. Чтобы проверить свои предположения о криминальном характере транспортировки, сотрудники полиции остановили подозреваемого и начали расспрашивать о маршруте его передвижений.
23-летний житель села Глядково рассказал, что возвращался домой со стиральной машинкой, которую он, якобы, нашел выброшенной у мусорных контейнеров. Состояние ее при этом было «далеким от критического». Подозреваемого задержали.
Позже оказалось, что в одном из домов хозяйка заметила, что дверной замок сорван и из жилища пропали стиральная машинка, тележка и сельскохозяйственный инвентарь.
Выяснилось, что накануне злоумышленник взломал чужой дом и украл оттуда данные предметы.
Для этого он использовал тележку, которую обнаружил в пострадавшем доме. Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.